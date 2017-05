Horrorongeval: vrouw gekneld tussen wielen vrachtwagen

Wouter Spillebeen

15/05/17 - 18u51

DEINZE In de Europalaan in Deinze is een vrouw rond 17.20 uur zwaargewond geraakt nadat ze onder een vrachtwagen terechtkwam. De vrouw werkt in een nabijgelegen bedrijf en was te voet op weg naar haar bushalte toen het ongeval gebeurde.