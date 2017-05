Door: redactie

15/05/17 - 17u18 Bron: Federale politie

Mieneke Buedts (40) verdween op vrijdag 12 mei in Blankenberge. © Federale Politie & Benny Proot.

Politie en parket vragen uit te kijken naar Mieneke Buedts uit Blankenberge. De vrouw werd voor het laatst gezien op vrijdag 12 mei. Buedts is 40 jaar oud, maar lijkt jonger. Ze is tenger gebouwd, meet 1.54 meter, heeft zwart haar, een gebruinde huid, donkere ogen en een piercing in haar neus. De vrouw heeft dringend medische verzorging nodig. Hebt u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.