Bewerkt door: ADN

15/05/17 - 15u42 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

Het lichaam dat zondag in Antwerpen nabij het Steen uit de Schelde werd gehaald, is inderdaad dat van de 54-jarige man die op 30 april in het water was gevallen vanop de Scheldekaaien iets verderop. Dat zegt het Antwerpse parket.