Auto rijdt in op groep fietsende vrouwen: twee doden, één in levensgevaar

15/05/17 - 15u21

Kasterlee Bij een dramatisch ongeval op de Turnhoutsebaan (N19) in Kasterlee zijn rond 14.30 uur zes fietsers aangereden. Twee kwamen om het leven, één verkeert in levensgevaar en drie anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze maakten deel uit van een groep met twaalf gepensioneerde vrouwen uit Retie.

Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen was de Nederlandse autobestuurder niet onder invloed van drank of drugs.



Geen verkeerslichten

Volgens waarnemend burgemeester Meeus werd de groep van twaalf fietsers aangereden tijdens het oversteken ter hoogte van Kleinrees. "Dat is een cruciale oversteekplaats voor het lokale fietsroutenetwerk", zegt ze. "Fietsers moeten daar echter een tweevaksbaan oversteken waar het verkeer 90 kilometer per uur mag rijden. We zijn als gemeente dan ook al langer vragende partij om er verkeerslichten te plaatsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt momenteel de opties, maar jammer genoeg komt dat te laat voor de betrokkenen van dit ongeval."



Omleiding

Het ongeval gebeurde op de Turnhoutsebaan (N19), die dan ook versperd was in beide richtingen. Het verkeer vanuit Turnhout naar Kasterlee of Geel werd gevraagd om te rijden via Retie (E34), vanuit Geel naar Turnhout was er een lokale omleiding langs Retie en Lichtaart.