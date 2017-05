Baby geboren tijdens taxirit naar ziekenhuis in Antwerpen

Bewerkt door: LB

15/05/17 - 14u21 Bron: Belga

In Antwerpen is gisterochtend een baby ter wereld gebracht tijdens de taxirit naar het ziekenhuis. Dat meldt taximaatschappij DTM Taxi, voor wie het gebeuren een primeur was. Baby, moeder én taxichauffeur stellen het goed, klinkt het.

De moeder, een vrouw uit Deurne, had al drie dochters en die bevallingen waren telkens behoorlijk moeizaam verlopen. Toen ze gisteren de eerste symptomen kreeg van de nakende bevalling, dacht ze daarom dat ze nog wel wat tijd had.



Vader als vroedvrouw

"Niet dus: iets voor aankomst bij het Sint-Vincentiusziekenhuis was het al zover", zegt Steve Van Avermaet, gedelegeerd bestuurder van DTM Taxi. "Het is de eerste keer dat we het ziekenhuis niet halen en dat de bevalling daadwerkelijk op de achterbank in de taxi diende te gebeuren. De vader zat mee op de achterbank en heeft geassisteerd, onze chauffeur moest niet helpen en bleef op vraag van de moeder doorrijden."



De bevalling zelf verliep zonder problemen en alle betrokkenen moesten weliswaar even bekomen, maar verkeren in goede gezondheid. "We gaan vandaag zeker nog even langs om een bloemetje en onze gelukwensen over te brengen", aldus nog Van Avermaet.