Het ene incident na het andere: vrachtwagen verliest lading steenkool op Antwerpse ring

Bewerkt door: ADN

15/05/17 - 14u16 Bron: Belga

© Twitter Verkeerscentrum.

In Antwerpen is vanmiddag de Liefkenshoektunnel richting Gent voor de tweede keer op één dag tolvrij gemaakt omwille van een ongeval op de Antwerpse ring. Na het ongeval even voorbij de Craeybeckxtunnel van deze ochtend, heeft een vrachtwagen 's middags een lading steenkool verloren op de Antwerpse ring richting Gent ter hoogte van Berchem. Twee rijstroken zijn er dicht en de files groeien snel aan.