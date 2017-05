Platform Luchthavenregio vraagt Brussels minister Fremault om toegevingen

Door: redactie

Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault toegevingen te doen in het dossier van de geluidsnormen die het hoofdstedelijk gewest hanteert. "Deze hebben dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid", aldus het Platform in een mededeling die mede ondertekend is door gouverneur Lodewijk De Witte, de voorzitters van de provincieraad en van het Toekomstforum van burgemeesters uit Halle-Vilvoorde.