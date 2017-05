Examens in aantocht: Coca-Cola organiseert vijf dagen lang Blokfestival in Ghelamco Arena

SVM

Op kot studeren voor de examens is passé. Dat blijkt uit een online enquête van Coca-Cola bij meer dan 800 Vlaamse studenten. Als alternatief biedt het bedrijf volgende week -van maandag 22 tot vrijdag 26 mei- een origineel Blokfestival aan in de Ghelamco Arena in Gent. De deelnemers mogen zich verwachten aan vijf studiedagen, gecombineerd met sportieve ontspanning én een verantwoorde blokparty. En dat wordt gewaardeerd door de studenten, want de 500 beschikbare plaatsen gingen in minder dan 48 uur de deur uit.

De zomer lonkt, ook voor studenten. Maar eerst staan er natuurlijk nog examens voor de deur. Coca-Cola polste bij meer dan 1.000 Belgische studenten -zo'n 800 Vlamingen en 200 Franstaligen- hoe zij anno 2017 hun blokperiode doorkomen.



Vijf conclusies op een rij:

1. Hoe mooier het weer, hoe moeilijker studeren. Toch voor Vlaamse studenten, want ruim de helft ziet de concentratie slinken bij elke zonnestraal. Bij Waalse studenten ligt dat anders: 4 op de 10 geven expliciet aan beter te studeren door mooi weer.



2. Blokken op kot is passé: slechts een vijfde van de studenten tekent er nog voor. Bijna de helft (47%) zoekt de familiale sfeer op om rustig te blokken én zich te laten verwennen door de goede zorgen van mama. Daarnaast zweert 19% bij de bib, probeert 8% het park en zoekt 3% de sacrale stilte van een abdij of klooster op. Verrassend: Waalse studenten verkiezen een rustige plek boven Hotel Mama (33% vs. 29%).



3. Een pauze tijdens het blokken? Dan checken studenten massaal sociale media (62%) en eten of drinken ze iets (62%). Ook opvallend: 39% dagdroomt al over zijn vakantiebestemming.



4. De ultieme zomervakantie? Een kwart van de Vlaamse studenten wil graag naar Zuid-Afrika trekken. Amper 5% wil feesten op Ibiza. Ook vakantie in eigen land is populair: 42% van de studenten kijkt ernaar uit om grote en kleinere festivals mee te pikken. De Belgische kust doet het minder goed als vakantieoord (17%).



5. Bijna driekwart van de Vlaamse studenten boekt zijn vakantie voor de blok begint. Niet alleen om een goedkopere reis te scoren (25%), maar vooral om iets te hebben om naar uit te kijken (47%).



Wat staat er op het programma?

Om de studenten te helpen, organiseert Coca-Cola nu een vijfdaags Blokfestival in de business seats van de Ghelamco Arena. Van 22 tot 26 mei kunnen 100 studenten per dag -van 7.30 tot 19 uur- gratis deelnemen aan een inspirerend studeerprogramma.



Wat de deelnemers mogen verwachten? Lange witte designbureaus met comfortabele stoelen om geconcentreerd te studeren. Een gemoedelijke setting met cool uitzicht op het voetbalveld van AA Gent. Tips van erkende coaches van studiebureau Succedo. En de hele dag door is er gebalanceerde 'brain food' om de concentratie te bevorderen.



Geen inspanning zonder ontspanning ook. Zo worden de studieblokken afgewisseld met leuke pauzemomenten voor een mentale en fysieke boost. Dat gaat van yogasessies over outdoor fitness en pingpong tot -uiteraard- voetbal en zelfs airhockey. Elke studiedag eindigt met een korte maar krachtige danceparty met deejay USX of een halfuurtje stand-up comedy door de Belgische Improvisatie Liga (BIL).