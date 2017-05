Geen fusie tussen Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel

Door: Birger Vandael

Limburg Er komt voorlopig geen fusie tussen de Noord-Limburgse gemeenten Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel. Dat liet burgemeester van Hamont-Achel Theo Schuurmans (CD&V) vandaag weten. Begin dit jaar startte een onderzoek naar de mogelijkheden, maar vroeger dan verwacht geeft Schuurmans nu aan dat hij en zijn collega's een fusie niet zien zitten.

Eind januari lieten burgemeester van Overpelt Jaak Fransen (CD&V), burgemeester van Neerpelt Raf Drieskens (CD&V) en Schuurmans samen weten dat ze de intentie hadden om op te gaan in één gemeente. De fusiegemeente zou 47.000 inwoners tellen en de derde grootste van Limburg worden. Een onderzoek moest de haalbaarheid testen en tegen de zomer zou duidelijk worden wat de resultaten van dit onderzoek zouden zijn.



Zo lang heeft men dus niet moeten wachten. "Ik ben trots dat we het op deze manier hebben aangepakt, maar het is duidelijk dat de fusie er niet komt. Het feit dat Overpelt en Neerpelt quasi aan elkaar gegroeid zijn en al langer een gestructureerde samenwerking kennen lijkt voor hen momenteel een logischere piste. Daarom kan ik vandaag na rijp beraad zeggen dat Hamont-Achel geen fusie zal aangaan. Hierin speelt ook mee dat de mogelijke fusiegemeente Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt, ondanks de 500 euro per inwoner schuldafbouw, niet zonder schulden zal kunnen starten. Daarbij komt dat Hamont-Achel niet zal kunnen rekenen op de 500 euro per inwoner schuldafbouw aangezien Hamont-Achel op 31 december 2016 geen schulden had. Een verwezenlijking waarop ik erg trots ben. Wat dit betekent voor Overpelt en Neerpelt, is niet aan ons om te beslissen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook zij hiernaar zullen kijken met de belangen van hun inwoners voor ogen", aldus Theo Schuurmans.