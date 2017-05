Honderden dreigmails en politie aan school die Moederdag afschafte: "Mijn dochter was doodsbang"

Door: ep

De directeur van Singelijn, de kleuter- en lagere school uit Sint-Lambrechts-Woluwe die besliste om dit jaar geen cadeaus voor Moederdag en Vaderdag te maken, heeft sinds de bekendmaking van de beslissing verschillende dreigbrieven gekregen. Dat laat hij vandaag weten. "Mijn dochter was doodsbang toen ze al die dingen over haar vader las."

Directeur Dominique Paquot heeft naar eigen zeggen zo'n 300 à 400 beledigingen en bedreigingen ontvangen sinds hij vorige week de beslissing heeft meegedeeld aan de ouders van de kinderen. De lokale politie heeft enkele agenten aan de schoolpoort geposteerd, maar dat is eerder een preventieve maatregelen zo luidt het daar. "We gaan die maatregel de komende dagen niet verlengen." De ouders werden vorige week op de hoogte gebracht dat er op school geen cadeautjes meer zullen worden gemaakt. "Op onze school zijn we trots op een grote diversiteit aan families en culturen, in al hun rijkdom en complexiteit", stond te lezen in een mail. "Om die families toe te laten Moeder- en Vaderdag al dan niet te vieren op de wijze die hen het meest gepast lijkt, heeft het pedagogisch team besloten om geen cadeaus meer te maken."

Politieke reacties

Deze beslissling lokte heel wat reactie uit. Zo vroeg Zuhal Demir (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen, zich af of dit een teken was dat we integratie helemaal hebben opgegeven. "Dit is geen uiting van respect. Wel van lafheid", zei ze op Twitter. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vroeg dan weer moeders en vaders te "koesteren".



De directeur van de school reageerde later dat hij die hevige reacties onderschat had. Dominique Paquot legde vorige week aan De Morgen uit dat hij de voorbije jaren had gemerkt dat heel wat leerlingen geen leuke periode doormaakten in aanloop naar Moederdag. "Bij sommigen is hun mama overleden, ze hebben twee vaders of leven in een nieuw samengesteld gezin. Al enkele jaren denken we na over alternatieven om de familieleden te eren. We hebben het voorstel rond Moederdag ruim overlegd met de leerkrachten, maar niet met de ouders. Dat is mijn fout geweest. Ik heb barslecht gecommuniceerd en heb de emotionele impact van mijn beslissing onderschat."