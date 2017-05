Brutaal overvallen antiquair nog steeds op intensieve zorg, onderzoek loopt

Bewerkt door: ADN

Jean-Pierre Witmeur, de 70-jarige antiquair die vrijdag zwaargewond raakte bij een vermoedelijke overval op zijn zaak, ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek naar de overval loopt intussen, maar het parket wil voorlopig weinig commentaar kwijt.

Het slachtoffer werd omstreeks 14.30 uur door een buur aangetroffen in een ruimte achteraan zijn winkel in de Magdalenasteenweg. Daar hadden de overvallers hem achtergelaten nadat ze hem vastgebonden en gekneveld hadden. De man vertoonde ook een ernstige wonde aan het hoofd, waarschijnlijk veroorzaakt door een klap. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.



Oog verloren

Welingelichte bronnen melden dat de man weliswaar een oog verloren heeft, maar aan de beterhand zou zijn. Zijn toestand blijft echter nog steeds zorgwekkend. "De man is nog niet verhoorbaar", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Hij ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorg. We kunnen hem dus nog steeds niet vragen wat er zich precies in de winkel heeft afgespeeld."



Het onderzoek naar de vermoedelijke overval gaat intussen wel verder, maar in het belang van het onderzoek geeft het parket geen verdere commentaar.