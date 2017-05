Man die dood werd aangetroffen aan VUB kwam om door verslikking

Bewerkt door: LB

15/05/17 - 12u28 Bron: Belga

De vijftiger wiens levenloze lichaam vrijdagochtend werd aangetroffen op een stelling aan de VUB-gebouwen, is door verslikking overleden. Dat is gebleken uit de autopsie, zo meldt het Brusselse parket.

Verslikking is een doodsoorzaak die vaak in verband wordt gebracht met drugverslaving of druggebruik. Het parket heeft dan ook een toxicologisch onderzoek bevolen op het stoffelijk overschot.



"Tekenen van geweld zijn op het lichaam niet aangetroffen, zodat er vermoedelijk geen sprake is van de tussenkomst van een derde bij het overlijden", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.