Door: redactie

15/05/17 - 06u23 Bron: deredactie.be

Op de Grote Markt van Ieper werd de grootste vredesvlag ter wereld ontvouwen. © Henk Deleu.

In Ieper is gisteren ter gelegenheid van de Vredesfeesten op de Grote Markt de grootste vredesvlag ter wereld ontrold. De vlag is 58 op 31 meter, goed voor ongeveer 1800 vierkante meter.