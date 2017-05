Craeybeckxtunnel richting Gent versperd door ongeval, Liefkenshoektunnel tolvrij

TK

15/05/17 - 06u15 Bron: Belga

© Marc De Roeck.

Door een ongeval met een vrachtwagen is vanochtend sinds iets voor 05.00 uur de verbindingslus van de Craeybeckxtunnel naar de Antwerpse ring richting Gent afgesloten voor het verkeer. Dat meldt Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Door brokstukken die naar beneden zijn gevallen vanop de brug waar het ongeval gebeurde, is bovendien op de ring in Antwerpen-Zuid de rechterrijstrook versperd. De Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt.

Rond 5 uur vanochtend is een vrachtwagen geladen met glas uit de bocht gegaan op de verbinding van de Craeybeckxtunnel naar de Antwerpse Ring. De vrachtwagen kantelde en schoof verder over de rijbaan. De lading glas werd over het hele wegdek verspreid. Een deel van de lading ging zelfs over de reling en kwam beneden op de pechstrook en de eerste rijstrook van de ring terecht. De chauffeur van de vrachtwagen raakte licht gewond. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.



"De brokstukken in Antwerpen-Zuid zullen waarschijnlijk snel weggehaald worden, maar de takeling van de gekantelde vrachtwagen op de verbindingslus gaat waarschijnlijk een hele tijd duren", aldus Bruyninckx. "Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar net voor de ochtendspits zorgt dit voor een moeilijke situatie op de weg. Het verkeer begint te vertragen."



Het Verkeerscentrum raadt het verkeer richting Gent aan om de R1 richting Nederland te nemen tot de afrit Borgerhout, waar het de snelweg weer kan oprijden richting Gent. Het verkeer richting Antwerpen kan bovendien de snelweg verlaten via de afrit Wilrijk (E19). Automobilisten kunnen daar de calamiteitenroute met letter C volgen tot A12/Antwerpen, oprit Wilrijk-Valaar, waar ze opnieuw de snelweg opkunnen. Het verkeer op lange afstand tussen Brussel en Antwerpen kan via de A12 rijden.