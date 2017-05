Papa springt voor auto om dochtertje (3) te redden: "Schedelbreuk of niet, ik zou het elke dag opnieuw doen"

KATRIEN DE MEYER EN NINA BERNAERTS

15/05/17 - 05u00

Het is de nachtmerrie van elke ouder. Emily - bijna 3 - glipte vrijdag tussen twee geparkeerde wagens de rijbaan op, vóór de wielen van een aanrijdende auto. Mama Els riep 'Stop!', papa Kristof wierp zich op zijn kind en ving de klap op. Toen mama achter de auto keek, lag haar man op de grond met een schedelbreuk en ademde haar kind niet meer. Ze moest Emily zelf reanimeren. Als bij wonder mocht het trio gisteren naar huis, voor een posttraumatische Moederdag.

Deze moeder liep op Moederdag nog rond in dezelfde kleren als vrijdagavond. Het laatste van haar zorgen. In de zetel zit een gehavende vader, een slaperige dochter en véél wit drukverband. Beneden voor hun appartementsgebouw staat hun auto op dezelfde plaats geparkeerd als vrijdag om 19 uur, toen het gezin in de gutsende regen op de stoep klaarstond voor een bezoekje aan de diëtist.



Mama Els (27), magazijnierster: "Emily was moe en koppig. Het eerste kleuterklasje is vermoeiend, maar ze was vrolijk. Op weg naar beneden spelen we altijd 'prinsesje op de trap' en dan mag ze van de laatste trede springen. Op straat wou ze plots niet in de auto gezet worden. 'Emily groot, Emily zelf zitten.' Even losten we haar hand. In die fractie van een seconde rende ze de straat op. Kristof stond het dichtst bij haar en sprong achter haar aan. Hij plooide zijn lijf rond haar als een airbag. Dan hoorde ik een verschrikkelijke knal."



