Crash met elektrische auto levensgevaarlijk voor brandweer: "Als brandweerman niet goed oplet, is hij verkoold"

MARCO MARIOTTI EN JOSÉ MASSCHELIN

15/05/17 - 05u00

© Marco Mariotti.

Bij een crash met een hybride of elektrische auto duurt het vaak een stuk langer voor gewonden bevrijd kunnen worden. "De brandweermannen moeten heel goed kijken waar ze hun hydraulische tang zetten om het wrak te openen. Als ze niet opletten, veroorzaken ze een vuurwerk dat ze zelf niet overleven."

Brandweerofficier Dimitry Opdenacker moest zaterdag in het Limburgse Dilsen-Stokkem een 44-jarige chauffeur bevrijden uit zijn auto. De man was met zijn hybride Mitsubishi tegen een boom gereden, waarna het motorblok vuur had gevat. Het slachtoffer zat gekneld achter zijn stuur. "De accu's van die auto's staan onder hoogspanning en dat is levensgevaarlijk voor brandweermannen die contact krijgen met de kabels", aldus Opdenacker. "De elektronische snufjes in de auto's maken de bevrijding van slachtoffers niet makkelijker."



Gevaarlijke oefening

Een andere brandweerman, die zelf garagehouder is en een lange staat van dienst heeft bij een interventieteam voor ongevallen, bevestigt die problemen. "Een hybride of elektrische auto staat onder een spanning van 500 tot 1.000 volt. Je moet bijzonder goed opletten waar je je tang plaatst." Dat is een gevaarlijke oefening, die extra tijd vergt. "Als je onvoorzichtig bent, kan je een vuurwerk veroorzaken dat je zelf niet overleeft. Je wordt dan ter plekke verkoold."



