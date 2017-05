Door: redactie

14/05/17 - 21u10 Bron: vtmnieuws.be

video

Wat is de kans dat je de hele dag een ijsblok moet vervoeren in Laos? Dat je met dat ijsblok ook overnachting moet zoeken? Dat je dan slaapplaats vindt in een ijsfabriek? Heel klein, maar het kan nochtans bewijzen Brecht en Cedric, die er spontaan de slappe lach van krijgen.