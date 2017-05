Overval op 17-jarige pizzaleverancier in Genk

Marco Mariotti

14/05/17 - 18u20

Aan de Noordlaan in Winterslag is vrijdagavond rond 22 uur een pizzaleverancier overvallen. Enkele mannen gingen met zijn opbrengst aan de haal.



De pizzaleverancier, een 17-jarige uit Meeuwen-Gruitrode, was op de terugweg van een bestelling toen hij in de Noordlaan klemgereden werd door een auto. Een vijftal personen stapten uit en trokken de leverancier van zijn scooter. De jongen werd onder bedreiging van een handvuurwapen gedwongen om geld af te geven. De mannen vluchtten weg richting de Zonhoverweg. De leverancier kon terugrijden naar de pizzeria om de hulpdiensten te verwittigen. Hij raakte niet gewond.



Agenten van de politiezone CARMA gingen op meteen op zoek naar de verdachten maar konden hen niet aantreffen. Zaterdagmiddag werd een 16-jarige Genkenaar verhoord over de feiten, maar hij werd intussen weer vrijgelaten. De politie voert verder onderzoek naar de daders.