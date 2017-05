Lichaam gevonden in de Schelde, vermoedelijk van vermiste drenkeling

Door: redactie

14/05/17 - 17u01 Bron: eigen berichtgeving, belga

© photo news.

In de Schelde in Antwerpen ter hoogte van het Steen is een lichaam van een man aangetroffen en uit het water gehaald. De vele toeristen die er deze middag vertoefden zagen het gebeuren.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het om een 54-jarige man gaat die op 30 april in dronken toestand van de kaaien in de Schelde was gevallen en vervolgens onder water was verdwenen. De hulpdiensten organiseerden die dag en de dagen nadien nog zoekacties, maar die leverden niets op.



De vermiste man was achterover in het water gevallen aan de De Gerlachekaai, waar hij regelmatig kwam vissen. Getuigen gooiden hem nog een reddingsboei toe, maar de ongelukkige slaagde er niet in die te grijpen en ging al snel kopje onder. De sterke stroming van de Schelde sleurde hem vervolgens mee.



Een autopsie zal nog voor definitief uitsluitsel moeten zorgen over de identiteit van het gevonden lichaam, aangezien dat al een tijd in het water lag.