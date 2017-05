Jada en Jack wensen Kim Clijsters gelukkige Moederdag: "Ze is de beste mama"

bewerkt door: LS

14/05/17 - 14u09 Bron: Youtube, Twitter

Jada en Jack, de kinderen van Kim Clijsters © Youtube SOS Kinderdorpen België.

video Omdat het vandaag Moederdag is, hebben Jada en Jack hun liefde voor hun mama Kim Clijsters op video laten vastleggen. kinderhulporganisatie 'SOS Kinderdorpen' vroeg aan hun papa Brian om de speciale boodschap te filmen.

"Ze is de beste mama die er is", vertelt Jada (9) over haar moeder in het Engels. "Ze kookt voor me, ze zorgt voor me, ze me geeft kussen wanneer ik ga slapen en ze leest me verhalen voor. Jack (3) toont met zijn vingers aan hoeveel hij van zijn mama houdt. Kim was zo ontroerd door de beelden dat ze de videoboodschap op sociale media deelde.



SOS Kinderdorpen

Het filmpje is een initiatief van SOS Kinderdorpen, een kinderhulporganisatie waarvan Kim Clijsters ambassadrice is. De video hangt samen met een campagne om aandacht te vragen voor die kinderen die moeten opgroeien zonder ouderlijke zorg. In een video die vorig jaar gemaakt werd, werd aan tien kinderen gevraagd hoe zij weten dat hun mama of papa hen graag ziet.



Naast Jada en Jack hebben Kim en Brian sinds oktober vorig jaar een derde kindje, Blake. Hij is niet te zien in het filmpje.