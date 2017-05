Eline De Munck:"Liever 1 week zonder seks dan 1 week zonder gsm"

Door: redactie

Eline De Munck zorgde voor grote verontwaardiging bij Luk Alloo in zijn radioprogramma 'Alloo Op Zondag', waar ze samen met acteur Gene Bervoets te gast was.Toen Luk Alloo de presentatrice liet kiezen tussen 1 week zonder seks of 1 week zonder gsm, moest ze niet lang nadenken. "Eén week zonder seks, sorry" zei Eline De Munck verrassend. Gene Bervoets was het er duidelijk niet mee eens: "Die is zot, die is echt gewoon zot, ik zou mijn gsm zelfs weggooien". Daarop ging Eline De Munck in de verdediging: "Het is maar één week he mannen, dat gaat echt wel hoor. Dat klinkt misschien niet ok, maar het is wel een zeer belangrijk communicatiemiddel in mijn leven, een ziekte van deze tijd. Ik heb mijn GSM echt nodig voor mijn werk. Als je me nu dezelfde vraag zou stellen voor 2 weken, zou ik gaan voor 1 week zonder seks en 1 week zonder gsm" concludeerde ze lachend. 'Alloo Op Zondag', elke zondag tussen 10 en 12u op Joe