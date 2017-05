Weyts wil mobiliteit volledig Vlaams: "Daar wordt gewone Vlaming beter van"

Door: redactie

14/05/17 - 13u52 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het mobiliteitsbeleid volledig regionaliseren. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. "Daar moet je geen flamingant voor zijn", zegt Weyts, "We hebben gewoon meer homogene bevoegdheden nodig. Daar wordt de gewone Vlaming beter van."

Weyts verwijst daarvoor naar een aantal conflicten die hij de afgelopen had met federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "Neem bijvoorbeeld de 3 jaarregel voor het voorlopig rijbewijs: als dat verloopt, moet je drie jaar wachten om opnieuw een rijbewijs te kunnen aanvragen. We vinden dat in de Vlaamse regering absurd en wilden dat afschaffen", zegt Weyts. "Maar minister Bellot zegt dat het zijn bevoegdheid is. We wachten er nu al bijna acht maanden op. Het geraakt niet vooruit."



Minister Weyts verwijst ook naar de talen waarin je het rijexamen kan afleggen. "Tot in mei kon je het rijexamen afleggen in 28 talen, van het Afghaans tot het Farsi. Dat hebben we beperkt tot vier talen. Nu vecht de federale minister die beslissing aan voor de rechtbank." Een absurde situatie, vindt Weyts. Daarom wil hij het beleid volledig regionaal maken. "Alles op één hand, daar wordt de gewone Vlaming beter van", aldus Weyts.