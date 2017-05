Hybride wagen bemoeilijkt bevrijding chauffeur na klap tegen boom

Marco Mariotti

13/05/17 - 23u04 Bron: eigen berichtgeving

© Marco Mariotti.

Dilsen-Stokkem Aan Molenveld in Dilsen-Stokkem is vanavond een 44-jarige chauffeur verongelukt.

De man reed vanuit Stokkem naar het veerpont aan de Maas om de grens over te steken richting Nederland. In de laatste bocht belandde hij om nog onbekende reden in de berm en knalde hij frontaal op een boom.



De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit het wrak te bevrijden. De motor had intussen ook vuur gevat.



Hybride auto

De hybride wagen bemoeilijkte te redding. "Er staat hoogspanning op. De kans bestaat dat we tijdens de bevrijding geëlektrocuteerd kunnen worden", viel te horen bij de brandweer. "In noodsituaties zoals nu doe je alles om die persoon te redden. Alleen hopen dat we alle juiste kabels doorknippen."



Met spoed werd de man afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij in de loop van de avond bezweek aan zijn verwondingen.