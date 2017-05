Door: redactie

13/05/17 - 19u58 Bron: vtmnieuws.be

Het was vandaag zeer druk in de chocolade- en parfumzaken. Vlaanderen maakt zich op voor moederdag. Ook winkeliers proberen elk jaar iets ander te kunnen doen. Bij een chocolatier in Brugge kan je je chocolade cadeau laten personaliseren, en dat valt duidelijk in de smaak. Is het geen chocolade, dan krijgen moeders liefst een welriekend cadeau. En al leggen we met z'n allen morgen onze moeders in de watten, vinden zij zelf dat dat niet te al te veel moet kosten.