Door: redactie

13/05/17 - 19u29 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

De wereldwijde cyberaanval zou ook in ons land mensen hebben getroffen. Zo is er een mogelijk geval in Vlaanderen en een in Wallonië. De Vlaming gaf toe aan de hackers en zijn computers werden opnieuw vrijgegeven.