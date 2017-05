Trucker ontdekt twaalf verstekelingen in oplegger

bewerkt door: sam

13/05/17 - 19u45 Bron: Belga

In het Henegouwse Saint-Ghislain heeft een vrachtwagenbestuurder twaalf mannen aangetroffen in zijn voertuig. Dat meldt de federale politie, die door de trucker op de hoogte werd gebracht.

De vrachtwagenchauffeur hoorde vanochtend geluid in zijn oplegger en besliste om contact op te nemen met de federale politie. Zij kwamen snel ter plaatse en ontdekten de twaalf mannen, allen in goede gezondheid.



De verstekelingen, afkomstig uit Syrië en Irak, werden door de politie meegenomen in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.