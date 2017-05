Tunesiër die banden had met Anis Amri uit Italië gezet

Door: redactie

13/05/17 - 18u17 Bron: Belga

De vrachtwagen die werd gebruikt door Anis Amri bij de aanslag van vorig jaar op de kerstmarkt in Berlijn © anp.

Aanslag kerstmarkt De Italiaanse autoriteiten hebben een Tunesiër uitgezet die ervan verdacht wordt banden te hebben met de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn in december vorig jaar. Dat zegt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De 36-jarige man verbleef in het Siciliaanse Catania, waar ook zijn landgenoot Anis Amri vastzat alvorens hij vorig jaar naar Duitsland trok om daar, in naam van Islamitische Staat, met een vrachtwagen in te rijden op een kerstmarkt in Berlijn. Twaalf mensen lieten daarbij het leven. Amri werd op 23 december door de politie neergeschoten in Milaan.



De man die nu wordt uitgewezen had Amri een telefoon bezorgd en bleef met hem in contact na zijn vertrek naar Duitsland, verduidelijkt het ministerie. Door zijn toestel af te luisteren, kon de verdachte uiteindelijk gevat worden door de Italiaanse ordediensten.