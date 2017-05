Vlaams Belang voert actie tegen moslimbeurs en "haatprediker"

SVM

Vlaams Belang heeft opnieuw actie gevoerd tegen de islambeurs Medina Expo, in de buurt van Antwerp Expo. Ditmaal was de actie specifiek gericht tegen de komst van de Amerikaanse moslimprediker Nouman Ali Khan. Volgens de partij is dat een haatprediker die geweld tegen onder meer vrouwen en homoseksuelen goedkeurt. De manifestanten trachtten enkele bezoekers van de beurs daarvan te overtuigen door middel van YouTube-filmpjes met uitspraken van de man.