Vliegtuig Brussels Airlines keert onverwacht terug naar Zaventem

Door: Freya De Coster

13/05/17 - 16u44 Bron: Eigen berichtgeving

© epa.

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat deze ochtend vertrokken is richting Kinshasa, heeft door een technisch probleem rechtsomkeer moeten maken. De 161 passagiers worden opgevangen in Zaventem en krijgen er vannacht accomodatie

"Het vliegtuig landt dit moment veilig terug op onze luchthaven", zei woordvoerder Geert Sciot omstreeks 16u. Samen met 161 passagiers was het deze ochtend vertrokken met als bestemming Kinshasa.



Nadat het vliegtuig twee uur in de lucht hing, kregen de piloten plots melding dat het vliegtuig met een technisch probleem zou kampen. "Uit voorzorgsmaatregelen besloten we het vliegtuig rechtsomkeer te laten maken, zodat onze technici onderhoudswerken konden uitvoeren", vertelt Sciot.



De 161 reizigers zullen pas morgen opnieuw op het vliegtuig kunnen stappen. Ze krijgen van Brussels Airlines een onderkomen aangeboden voor de nacht. "We willen nog melden dat dit geen noodlanding is", aldus Sciot.