Bourgeois wil eigen Vlaamse Justitie

13/05/17 - 17u50

Als het van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) afhangt, komt er een Vlaamse justitie. Al is daar wel eerst een nieuwe staatshervorming voor nodig, zei Bourgeois tijdens de viering van 200 jaar rechtsfaculteit aan de universiteit van Gent.

Te heterogeen

Want de Belgische gerechtswereld is volgens hem te heterogeen. "De Vlaamse visie op de organisatie en werking van het gerecht is niet dezelfde als de Franstalige. Ook daarom is het aangewezen justitie over te hevelen naar de deelstaten", zei de minister-president in de Arteveldestad.



Om "het beginsel van eenheid van rechtsmacht" te behouden, wil Bourgeois niet weten van een splitsing tussen federale en deelstatelijke rechtbanken. Het zouden net de deelstatelijke, en dus onder meer de Vlaamse, rechtbanken zijn die "instaan voor de handhaving van alle rechtsregels die op een geschil toepasselijk zijn, of ze nu deelstatelijk dan wel federaal of, in toenemende mate, Europees zijn".