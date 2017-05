Vader en dochter zwaargewond nadat kindje (2) plots straat oversteekt

Nina Bernaerts

In Deurne zijn gisteren rond 19 uur een vader en zijn dochter van 2 jaar zwaargewond geraakt bij een ongeval. Het meisje stak plots de straat over en haar papa van 30 jaar ging achter het kind aan. Maar ze werden alle twee gegrepen door een auto die niet meer kon stoppen.

Beide slachtoffers kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Zowel de papa als zijn dochtertje werden met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ze waren even in levensgevaar, maar dat was gelukkig later op de avond geweken.



De bestuurder van het aanrijdende voertuig was zwaar aangeslagen door de klap en werd overgebracht naar het ziekenhuis.