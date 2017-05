Restaurants met dit label 'spelen eerlijk'

Door: redactie

Restaurants die met alle sociale en fiscale wetten in orde zijn en dus bijvoorbeeld de witte kassa gebruiken, kunnen voortaan een nieuw 'Fair Play Label' aan hun gevel hangen. Daarmee verklaren ze dat al het personeel officieel ingeschreven is, de sociale bijdragen betaald worden en er niet in het zwart gewerkt wordt. Het nieuw label is een initiatief van de Belgian Restaurants Foundation, een organisatie die zowat 450 restauranthouders vertegenwoordigt. "Restaurants die officieel werken, willen niet meer gepercipieerd worden als zwartwerkers, maar als mensen die echt hun best doen om officieel te gaan werken, die voldoen aan de fiscale wetgeving en sociale wetgeving", zegt Steven Rosseel van de BRA. "Dit label zorgt ervoor dat zij die met de kassa werken gepromoot worden, en niet met de vinger gewezen worden." Wie het label wil, wordt dan ook streng gecontroleerd. "De controle gebeurt onafhankelijk en is goedgekeurd door het ministerie van Financiën", zegt Rosseel. "Daardoor kunnen wij als private beroepsfederatie zeggen welke restaurants effectief zijn aangesloten en het spel meespelen." In België zijn er 17.000 restaurants die door de overheid verplicht met een witte kassa moeten werken.