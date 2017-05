69-jarige Lembekenaar vermist

Bewerkt door: Elisa Schanzer

13/05/17 - 13u59 Bron: Federale Politie

© Federale Politie.

De Federale Politie is op zoek naar de 69-jarige Rufin De Jaeger uit Lembeke die sinds donderdagavond vermist wordt. De man werd voor het laatst gezien rond 19 uur aan zijn woning, sindsdien ontbreekt elk spoor. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

© Federale Politie.

Rufin is 1.70 tot 1.75 meter lang en is struis gebouwd. Hij is kalend bovenaan zijn hoofd maar heeft voor de rest bruin haar. Hij heeft slechts twee tanden vooraan.



Op het moment van zijn verdwijning droeg Rufin een jeansbroek, een donkere halflange jas, een groene pet en zwarte schoenen. Mogelijk is hij vrijdag rond 8 uur vertrokken met zijn oude damesfiets zonder versnellingen. De fiets heeft een gescheurd zadel en een fietstas.



Wie meer informatie heeft over de verdwijning, kan contact opnemen met de politie via het nummer 0800 30 300 of het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu.