Door: redactie

13/05/17 - 13u39 Bron: vtmnieuws.be

Gynaecologen pleiten voor een nieuwe en betere manier om vrouwen te testen via het uitstrijkje op baarmoederhalskanker en dat via de computer. Nu controleren laboranten het uitstrijkje op afwijkende cellen, maar dat duurt te lang en er is altijd een foutenmarge.