13/05/17 - 13u31 Bron: vtmnieuws.be

Het parkeerbeleid in Vlaanderen is chaotisch en onoverzichtelijk. Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring. In iedere stad en gemeente zijn er andere regels van kracht, staan parkeerzones slecht aangeduid én kan je op te weinig plaatsen parkeren. En dat leidt ieder jaar tot meer klachten.