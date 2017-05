Door: redactie

13/05/17 - 12u12 Bron: vtmnieuws.be

video

In Zot Gedraaid vertelde Imke Courtois aan Kris Wauters dat het niet altijd serieus moet zijn na een wedstrijd van de nationale damesvoetbalploeg: "Naar de wedstrijd toe luistert iedereen naar zijn eigen muziek, om te focussen waarschijnlijk. Maar als we terugkeren met de bus, dan luisteren we naar dezelfde muziek. Heel vaak zijn het toch van die foute nummers, zoals Casanova van Ultimate Kaos, dat we luidkeels meezingen."