"Ik heb gehuild zoals ik nog nooit gehuild heb": cyberaanval treft ook Belgen

video Ook in België zijn mensen of bedrijven getroffen door de wereldwijde cyberaanval met ransomware. De aanval trof wereldwijd verschillende sectoren in al zeker 74 landen.

Een Waalse bedrijfsleider getuigt dat hij gisteren in de namiddag plots geen toegang meer had tot zijn bestanden. "Het is een vreselijke aanval", zegt Olivier Monard van Paper Shop aan de Franstalige omroep RTL-TVI. "Ik heb gehuild zoals ik nog nooit gehuild heb." Monard vergelijkt de aanval met een gewapende overval.

Wacht en ween © epa. Zijn bedrijf levert producten zoals verpakking en wegwerpbaar bestek, voornamelijk aan horecabedrijven en cateraars. "Er staan 20.000 dossiers op onze server, en het virus heeft alle dossiers kunnen besmetten. De verspreiding is ongelooflijk. De server is helemaal besmet, alle afbeeldingen, alle Excelbestanden, alle startprocessen... ik heb zelfs geen toegang meer tot de telefoonnummers van mijn klanten", zegt hij. Alles beeldbestanden met de extensie .jpeg hebben nu de extensie jpeg.wncry, wat zou staan voor 'wait and cry' of 'wacht en ween'.



De aanval kwam aan het licht om 14.07 uur, en rond 15.00 uur sloot Monard zijn internettoegang af om zijn databases in veiligheid te brengen. Vanochtend is hij daar nog altijd druk mee bezig. "Ik ga proberen om alles te recupereren, maar ik weet niet of ik er nog toegang toe krijg. Ik weet zelfs niet of ik mijn databases heb kunnen redden, dat zullen we vandaag zien. Ik heb een back-up op een externe harde schijf die blijkbaar niet besmet is. Ik heb dus een reserve, maar ik weet niet of ik die opnieuw kan installeren."



Het bedrijf in Marcinelle, waar acht mensen werken, moet voorlopig de deuren sluiten. "We kunnen niet werken zonder computer", luidt het.