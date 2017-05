Marie-Dominique Simonet stapt op als voorzitter Liège Airport

Bewerkt door: jv

Parlementslid van de Federatie Wallonië-Brussel Marie-Dominique Simonet (cdH) stapt op als voorzitter van de luchthaven van Luik. Dat meldt L'Echo.

Simonet werd slechts een jaar geleden benoemd tot voorzitter en de verlenging van haar mandaat werd onlangs unaniem goedgekeurd door meerderheidsaandeelhouder Nethys-Ethias-Belfius (NEB), maar ze heeft toch haar ontslagbrief opgemaakt en cdH-voorzitter Benoit Lutgen op de hoogte gebracht.



"Mijn situatie laat me toe te blijven. Maar vandaag heeft de evolutie van de zaken me ertoe gebracht om deze beslissing te nemen. Ik wil mijn energie niet verkwisten om mijn mandaat te legitimeren, terwijl het economisch project van Liège Airport alle aandacht verdient", aldus Simonet in de krant.



Critici hadden erop gewezen dat de vroegere minister van Onderwijs niet door het Waals Gewest had kunnen worden benoemd tot bestuurder, aangezien de cumul van mandaten verboden is. Algemeen directeur van Publifin Bénédicte Bayer verklaarde onlangs dat er politieke druk werd uitgeoefend om bepaalde mensen te benoemen als bestuurder binnen de quota van NEB (Nethys-Ethias-Belfius), en niet binnen die van het Waals Gewest.



"Ik heb deze beslissing met pijn in het hart genomen", aldus Simonet, die toevoegt dat in het debat rond de cumul van mandaten "de oplossing van één mandaat per man/vrouw een ernstige fout zou zijn".