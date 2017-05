Elke dag krijgen 158 bestuurders tijdelijk rijverbod

kv

Elke dag moeten 158 bestuurders hun rijbewijs voor een aantal uren inleveren, omdat ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag. Wat opvalt: in de provincie Antwerpen zijn bijna twee keer zo veel bestuurders bestraft als in Vlaams-Brabant, en drie keer zo veel als in Limburg. Kamerlid ­Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) stelt zich vragen bij die verschillen.