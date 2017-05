Nultolerantie voor jonge chauffeurs komt er niet

Door: redactie

Jongeren die nog maar pas hun rijbewijs hebben, 3 jaar lang geen druppel laten drinken voor het rijden: dat was het ­opzet van de Franstalige liberalen. Maar de nultolerantie komt er niet. De Vlaamse partijen ­vegen het idee van tafel "omdat het de verkeerden viseert".

Het was dé blikvanger van het grote verkeersveiligheidsplan dat gewezen mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) in 2015 uitrolde op een prestigieuze staten-generaal: nultolerantie voor beginnende bestuurders. Nu blaast iedereen pas positief bij 0,5 promille in het bloed. Maar voor onervaren chauffeurs, wou Galant een apart regime invoeren: geen druppel alcohol tijdens de eerste drie jaar na het behalen van het rijbewijs. Of anders zou de geverbaliseerde zijn rijexamen opnieuw moeten afleggen.



Volgens de Vlaamse partijen viseerde de maatregel de verkeerde doelgroep. "Jongeren scoren het best bij alcoholcontroles in het verkeer. Het is net de generatie van 40- tot 55-jarigen die het vaakst onder invloed achter het stuur kruipt", aldus een minister.



"De nultolerantie is van tafel. Ze zal er deze legislatuur niet meer komen", aldus regeringsbronnen.