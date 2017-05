Identiteitskaart met vingerafdruk op komst

Door: redactie

13/05/17 - 04u15

© thinkstock.

De regering-Michel heeft een akkoord bereikt over de ­invoering van het biometrische identiteitsbewijs. Wie zijn kaart moet laten vernieuwen, zal straks zijn vingerafdruk moeten afgeven, die dan digitaal wordt opgeslagen in de chip van de kaart.

Open Vld verzette zich uit privacy­overweging lang tegen dit idee van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA), omdat die de vingerafdrukken van alle Belgen wilde opslaan in een grote databank. Maar van dat plan is afgestapt.



De vingerafdrukken zullen enkel een ­hulpmiddel zijn om te controleren op valse identiteitskaarten. In tegenstelling tot eerdere ­geruchten wordt er ook geen gezichtsscan toegevoegd aan de chip.



Morgen wordt deze beslissing officieel gemaakt op de superministerraad rond veiligheid.