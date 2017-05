Drie Vlaamse vriendinnen vinden systeem uit tegen dodehoekongevallen: "Mooi eerbetoon aan Sofie"

Door: KEN STANDAERT EN WANNES VANSINA

video Drie medeleerlingen van de verongelukte Sofie De Ridder (12) hebben een apparaat ontwikkeld dat fietsers en vrachtwagenchauffeurs waarschuwt als een dodehoekongeval dreigt. "Een fantastisch eerbetoon aan onze dochter", reageert Sofies papa.

Sofie De Ridder liet vorig jaar het leven in een dodehoekongeval. © Lukas. De drie vriendinnen van Sofie De Ridder zullen zich de laatste schooldag van vorig jaar voor altijd herinneren. 's Ochtends werd het 12-jarige meisje uit Eppegem (Zemst) voor de ogen van haar drie jaar oudere zus Katja gegrepen door een afslaande vrachtwagen. "Iedereen was klaar om te vieren en dansen op het slotfeest, toen de leerkracht plots kwam zeggen dat Sofie een zwaar ongeval gehad had", vertellen Jente Claes (13), Kato Reynaert (14) en Eline Angillis (13) van de middelbare school Ursulinen in Mechelen. "Iedereen ging geschrokken en verdrietig naar huis. Nu, bijna een jaar later, denken we nog elke keer aan haar als we het bewuste kruispunt passeren."



Toen de meisjes een project rond zonne-energie mochten uitwerken voor de Solar Olympics, vonden ze inspiratie in dat tragische jaareinde. Samen ontwikkelden ze het fietsalarm 'SofAlert', genoemd naar hun overleden vriendin. (lees hieronder verder) © David Legreve.

Laserstralen "Nadat je het apparaat op je bagagedrager geïnstalleerd hebt, registreren sensoren aan de linkerzijde of je fiets in de dode hoek van een auto of vrachtwagen zit", vertelt Jente. "Als dat het geval is, projecteert de 'SofAlert' twee lasterstralen op de grond voor de fietsers en schijnen andere lasers tegelijkertijd door het raam van de wagen of truck. Op die manier zijn de fietser én de chauffeur zich bewust van het gevaar." En dat alles wordt dus aangedreven door de zonnepanelen bovenop het alarm.



Een test op de speelplaats bewijst dat het bakje wérkt, ook al wordt er geen geluidssignaal uitgestuurd. "Zoiets maken met geluid is blijkbaar illegaal", weet Eline. De jury van de Solar Olympics was onder de indruk en bekroonde de uitvinding met de 'Gat in de Markt'-prijs. Eén van de ouders van de meisjes is intussen op zoek naar een bedrijf dat de 'SofAlert' wil commercialiseren. "Hopelijk lukt het, want we willen nooit meer zo'n dodehoekongeval als dat van Sofie meemaken", zegt Kato. Aan de prijs hangt ook een beloning van 300 euro vast. Daarmee kopen de meisjes elk een ticket voor Walibi, de rest schenken ze aan een vzw voor verkeersslachtoffers. (lees hieronder verder)

"Nog elke dag vechten" "Ik wist dat leerlingen op Sofies school met 'iets' bezig waren", reageert Stefan De Ridder, de vader van het verongelukte meisje. Maar wát precies, dat ontdekt hij nu pas. "Dit is een fantastisch eerbetoon aan onze dochter. Het is voor hen misschien ook een manier om alles te verwerken én het is positief dat ze nadenken over de gevaren in het verkeer."



Tien maanden na het ongeval praat de man voor het eerst over het verlies. "Voor ons is het nog elke dag vechten tegen het verdriet. Vooral Sofies zus Katja (nu 16, red.) heeft het enorm moeilijk. Het is iets wat ons een leven lang zal blijven achtervolgen."



Ook Sofies ouders en haar zus passeren bijna dagelijks op het kruispunt. "Al durft Katja sinds het ongeval niet meer te fietsen. We brengen haar nu elke dag met de auto naar school. Door wat ze gezien heeft, lijdt ze ook aan concentratiestoornissen en heeft ze het moeilijk om bij te blijven met haar lessen. Samen met de mama probeer ik haar zo veel mogelijk te steunen en ze krijgt ook nog altijd professionele hulp om met Sofies dood te leren omgaan." (lees hieronder verder) Het 12-jarige meisje werd gegrepen door een afslaande vrachtwagen. © Lukas.

Spijt Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt overigens nog altijd. De trucker betuigde wel al zijn spijt én contacteerde de familie via een bemiddelaar van slachtofferhulp. "Een face-to-facegesprek is er nog niet geweest. Daar zijn we nog niet klaar voor. Maar misschien komt het er wel nog ooit van. Al brengt het onze Sofie natuurlijk niet meer terug."



Enkele maanden vóór Sofie De Ridder het leven liet, verongelukte ook al een vriendin van het meisje. Merel De Prins, eveneens uit Eppegem, werd op haar fiets doodgereden door een BMW. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en dook een tijd lang onder in het buitenland.