Slecht begin avondspits: bestelwagen in gracht, file op Brusselse ring en E40

Door: Tom Vierendeels, HR

12/05/17 - 16u51 Bron: Eigen berichtgeving

In Dilbeek belandde een bestelwagen in de gracht naast de E40. © Mozkito.

Brussel Door een ongeval ter hoogte van Dilbeek is er file op de E40 richting Brussel, en op de binnen- en buitenring. Een bestelwagen botste achteraan tegen een vrachtwagen en kwam in de gracht terecht.

De hulpdiensten zijn ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. De passagier raakte lichtgewond. De rechter rijstrook en pechstrook op de E40 in Dilbeek zijn afgesloten. Dat zorgt op de E40 in de richting van Brussel voor file vanaf Affligem. Op de buitenring is er file vanaf Grimbergen. Op de binnenring vanaf Anderlecht/Vorst.