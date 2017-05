Vastgebonden en mishandeld bij overval op antiquair: slachtoffer kritiek

Door: HR, Freya De Coster

12/05/17 - 16u34 Bron: Belga

video Bij een overval op een antiekzaak in de Magdalenasteenweg, in het Brusselse stadscentrum, is een persoon levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat meldt het Brusselse parket. Vermoedelijk gaat het om de uitbater van de winkel. De man is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en kon nog niet verhoord worden.