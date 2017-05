Grote stroompanne in Kortenberg

Door: Robby Dierickx

12/05/17 - 15u19 Bron: Eigen berichtgeving

© Eandis.

Kortenberg Zowat 35 straten in het Vlaams-Brabantse Kortenberg zitten sinds 14.30 uur zonder stroom. Een oorzaak van de panne wordt momenteel nog gezocht bij Eandis.

In de volgende straten is er momenteel geen elektriciteit: Abdijdreef, Achterenbergstraat, Beekstraat, Bosstraat, Broekhoven, Brouwerijstraat, Camiel Schuermanslaan, De Helftwinning, Eekhoornstraat, Elzenbroek, Florenbeemd, Gemeentebroek, Grote Hoeve, Hoogveldstraat, Karterstraat, Kiewitstraat, Kloosterstraat, Langbroek, Lindergemstraat, Maaistraat, Minneveldstraat, Mispelarenstraat, Oorbeekstraat, Parkstraat, Pitantiehof, Populierenlaan, Stationstraat, Sterrebeeksesteenweg, Vierhuizenstraat, Vogelenzangstraat, Wespelaarbroek, Windmolenstraat en de Wipstraat. Ook in de Colombastraat in deelgemeente Everberg is er momenteel geen stroom.