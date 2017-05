Bewerkt door: mvdb

12/05/17 - 15u20 Bron: Belga

© Marc Baert.

Brussel Een brand heeft afgelopen nacht zware schade toegebracht aan het bekende café Danish Tavern, in de Brusselse Beursstraat. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het vuur brak rond 04.30 uur uit in het dak van de valse voorgevel van het pand. De brandweer had twee uur werk om het vuur te blussen en moest daarbij de hele voorgevel afbreken.



Gewonden vielen er bij de brand niet en het appartement dat boven het café gelegen is, kon gevrijwaard worden.