Door: redactie

12/05/17 - 14u56 Bron: vtmnieuws.be

video

De overheid start een nieuwe campagne over seksueel geweld bij studenten. Dat is nodig, want maar liefst twintig procent van de jonge vrouwen tussen 16 en 27 jaar was al eens slachtoffer van seksueel geweld. De nieuwe campagne is het resultaat van een wedstrijd voor studenten. In groepjes mochten ze voorstellen doen voor de nieuwe campagne.