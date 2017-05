Door: redactie

Radiozender JOE roept een nieuwe feestdag in het leven: Broer- en Zusdag. Te vieren in de week na Moederdag, op zondag 21 mei. Vandaag hebben ze bij JOE al geoefend. Zo kreeg presentator Sven Ornelis hulp van zijn broer Arn. Co-presentatrice Anke Buckinx heeft helaas geen broer meer. Daan is zes jaar geleden gestorven. Het is de herinnering aan hem die Anke en Sven op het idee heeft gebracht.