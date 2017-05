Militaire drones binnenkort ook ingezet bij wegcontroles

SPS

12/05/17 - 12u17 Bron: Belga

© Shody Careman.

Wie wil wegrijden van douanecontroles op de openbare weg, denkt binnenkort maar beter twee keer na. De kans bestaat immers dat er op grote hoogte een militaire drone rondcirkelt om wegvluchtende chauffeurs te helpen klissen. Om alle misverstanden te vermijden: de onbemande tuigjes zijn uiteraard onbewapend.

De douane is dagelijks actief op de Belgische wegen. Ze zoekt naar drugs, wapens, cash geld en goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn. Ook de opsporing van misbruik met rode diesel is een taak van de douaniers. En ze mogen onbetaalde boetes innen. Niet zelden slaan chauffeurs met een slecht geweten echter op de vlucht als ze de controles in het oog krijgen. De douane heeft daarbij niet altijd de middelen om er achteraan te gaan.



De inzet van militaire waarnemingsdrones moet daar een mouw aan passen. Concreet zal telkens iemand van de douane postvatten bij de militairen die de livebeelden binnenkrijgen, om zo de ploegen op het terrein rechtstreeks te kunnen aansturen. De drones vliegen trouwens zodanig hoog dat wegvluchtende automobilisten hen volgens militairen zelfs niet gezien zullen hebben.



Volgende week woensdag zetten minister van Financiën Johan Van Overtveldt en zijn defensiecollega Steven Vandeput hun handtekeningen onder het samenwerkingsakkoord dat de inzet mogelijk maakt. Meteen volgt ook een demonstratie, waarbij de drone wat lager zal vliegen dan gewoonlijk om ook effectief zichtbaar te zijn van op de grond.



De inzet van militaire drones in eigen land is niet helemaal nieuw. Onbemande waarnemingstoestellen cirkelen al langer boven de Noordzee en de Ardennen, in de strijd tegen olielozingen en voor natuurbescherming. En ook boven de haven van Antwerpen zijn ze al ingezet in kader van het verhoogde dreigingsniveau.