Gevaarlijk neveneffect circulatieplan: verkeersagressie neemt toe onder Gentenaars

12/05/17 - 15u09 Bron: Het Nieuwsblad

© James Arthur/Belga.

Sinds het circulatieplan in voege is in Gent, lopen de spanningen in het verkeer op. Centrumbewoners krijgen binnenkort een autovignet, zodat ze kunnen tonen dat ze door voetgangerszones mogen rijden. Nu worden ze vaak belaagd door boze voetgangers en fietsers. "Iedereen eist zijn plaats op", klinkt het bij de Gentse politie.

Veel zones in Gent zijn verkeersvrij sinds de invoering van het circulatieplan, maar wie in een bepaalde zone woont, mag er uiteraard wel met zijn auto door. Dat heeft helaas nog niet iedereen begrepen, waardoor de agressie stilaan een hoogtepunt bereikt. Boze voetgangers schelden fietsers of automobilisten uit, steken hun middelvinger, slaan op autoruiten, of houden zelfs fietsers staande.



"Iedereen eist zijn plaats op", zegt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez in Het Nieuwsblad. "Automobilisten zijn ongeduldiger tegenover fietsers. Fietsers roepen naar automobilisten, ook al hebben die een vergunning. Maar de weg is van iedereen, circulatieplan of niet." "De weg is van iedereen, circulatieplan of niet." Politiewoordvoerster Manuel Mugica Gonzalez

Op politieke agenda Gents gemeenteraadslid Stephanie D'Hose (Open Vld) © Stad Gent. Er werden voorlopig nog geen klachten neergelegd bij de politie, maar het probleem staat wel al op de politieke agenda. Open Vld en CD&V hebben het probleem gisteren al aangekaart in de commissie Mobiliteit.



Raadslid Stephanie D'Hose (Open Vld) ondervond zelf hoe de situatie uit de hand aan het lopen is. "Als centrumbewoner heb ik een vergunning om naar mijn woning te rijden, bijvoorbeeld om boodschappen af te zetten, en dan terug naar de parking te rijden. Toch krijg ik vijf op de tien keren een vuist op mijn autoruit, of een middenvinger. Het is zo erg geworden dat ik mijn vergunning heb afgedrukt om ernaar te kunnen wijzen."

Territoriumdrang "Iemand aanspreken op een deftige manier, daar hebben we geen enkel bezwaar tegen. Maar bestraffen, dat is aan ons. En aan de camera's." Politiewoordvoerster Manuel Mugica Gonzalez Filip Watteeuw (Groen), schepen van Mobiliteit en bezieler van het circulatieplan, heeft het over "territoriumdrang". "De verhoudingen zijn veranderd en dat creëert wat spanningen." Stad Gent voorziet nu een papieren pancarte waarmee centrumbewoners in de voetgangerszone achter hun autoruit kunnen tonen dat ze toelating hebben om in de zone te rijden. "Die pancarte zal natuurlijk geen enkele juridische waarde hebben", aldus Watteeuw.



Fietserscode

Om de agressie in te dijken denkt de commissie Mobiliteit aan een fietserscode, een reeks symbolen waarmee fietsers aangeven of ze stoppen of willen afslaan.